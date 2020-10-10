Глава Роспотребнадзора назвала условие перевода школьников на удалёнку

https://static.news.ru/photo/94dbf488-0ac5-11eb-941a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каком случае школы могут перевести детей на дистанционное обучение в связи с ростом распространения коронавируса.

Она пояснила, что в России уже в течение нескольких лет действует следующая практика: в сезон гриппа или ОРВИ, если в классе заболевает 20% учеников, директор принимает решение об отправке класса на карантин. При этом процесс обучения не останавливается — дети продолжают получать знания на дому.

В случае с COVID-19 ситуация иная, на удалёнку класс может быть переведён при наличии нескольких заболевших. Решение об этом будут принимать уже врачи-эпидемиологи в регионах.

Попова добавила, что педагоги заражаются коронавирусом нечасто.

Рост заболеваемости есть, но не столько из-за коронавируса, сколько из-за других сезонных инфекций <...>. На сегодняшний день у нас не зафиксировано случаев, когда бы учитель заразился от ребёнка, — сказала она «Российской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал решение московских властей о двухнедельных осенних каникулах. По его мнению, эффективнее было бы перевести детей на дистанционное обучение. В этом случае педагоги, пусть и удалённо, следили бы за детьми. Кроме того, школьникам не пришлось бы нагонять программу.