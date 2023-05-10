Сомнолог развеял популярный миф о подушке Сомнолог Кудинов предупредил об опасности искривления позвоночника при сне без подушки

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Широко распространенное мнение о пользе сна без подушки является ошибочным, рассказал в беседе со СМИ врач-сомнолог Павел Кудинов. По его словам, отсутствие подушки в течение всей ночи грозит искривлением шейного отдела позвоночника, что приводит к болям в шее и голове.

Совсем без подушки спать не полезно. Подушка предназначена для поддержания позвоночника в прямом положении с минимумом изгибов, — подчеркнул медик.

Сомнолог пояснил, что отсутствие подушки в течение всей ночи приводит к искривлению шейного отдела позвоночника, что в свою очередь вызывает боли в шейном отделе. Кроме того, перерастяжение мышц с одной из сторон может вызывать головные боли и боли в шее, а также привести к нарушению кровообращения головного мозга по позвоночным артериям.

При этом, как уточнил Кудинов, принцип прямой шеи работает и в противоположную сторону: вредно спать не только на прямой поверхности, но и на слишком высокой подушке. Лучше всего подходят для правильного сна тонкие эргономичные подушки с подходящей высотой, они не наносят вреда позвоночнику.

Ранее врач-сомнолог Дарья Лебедева рассказала, что неправильно подобранная подушка может нанести серьезный вред здоровью. В частности, на здоровье отражается размер и состав изделия.