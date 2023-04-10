Стало известно, какие подушки серьезно вредят здоровью человека

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Неправильно подобранная подушка может нанести серьезный вред здоровью, рассказала сомнолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева. По словам врача, если подушка плохо держит голову, то могут возникнуть боли в шее и спине, а на утро человек будет чувствовать сонливость и разбитость. Кроме того, на здоровье также отражается размер и состав этого изделия, пишет «Москва 24».

Как отметила терапевт, когда подушка плохо держит голову, то прогибается шейный отдел позвоночника, в результате межпозвоночные диски смещаются и задевают нервные волокна. Все это приводит к болям в голове, шее и спине.

Также из-за неправильно подобранной подушки сон становится некачественным. Отсюда днем возникает разбитость, снижение работоспособности, плохое настроение, утомляемость, сонливость, — пояснила Лебедева.

Чтобы чувствовать себя отдохнувшим, она посоветовала правильно выбирать размер подушки. Так, для любителей спасть на боку, нужно измерить длину своего плеча и такой же высоты покупать подушку. Тем, кто предпочитает спать на спине, лучше приобретать подушку высотой примерно 8–10 см — тогда шейный отдел позвоночника не будет прогибаться. А любителям лежать на животе стоит иметь подушку высотой от трех до пяти сантиметров, уточнила сомнолог.

Кроме того, при выборе подушки нужно обратить внимание на наполнитель, поскольку изделия с пером и пухом могут провоцировать аллергию из-за пылевых клещей.

Они живут в нашей кровати, это нормально. Но если добавить подушку из натурального наполнителя, то таких клещей будет в разы больше, а значит, риск аллергической реакции выше, — добавила она.

Врач-невролог Наталья Шиндряева ранее рассказала: проблемы со сном должны насторожить только в случае, если они длятсяболее недели. По ее словам, разовые сбои в режиме бывают практически у всех, но если сон нарушен в течение длительного периода, это может стать поводом для обращения к врачу. Специалист предупредила, что хроническая бессонница способствует развитию депрессии и ожирения, а также создает опасность для сердечно-сосудистой системы.