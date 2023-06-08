Сомнолог раскрыл основные причины недосыпа у россиян Сомнолог Кудинов назвал храп одной из причин недосыпа у россиян

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Одной из основных причин недосыпа у россиян является храп, предупредил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что человек может разбудить сам себя звуком, из-за чего сон окажется неполноценным. Недосып грозит снижением работоспособности, скорости реакции, иммунитета и повышает риски развития инфекционных и онкологических заболеваний.

Иногда человек спит положенное количество часов, но просыпается невыспавшимся. У этого есть несколько причин. Например, он может захрапеть и разбудить сам себя храпом, поэтому его сон будет неполноценным, — подчеркнул специалист.

По словам Кудинова, еще одной причиной может быть заболевание, при котором во время сна останавливается дыхание. Сомнолог пояснил, что каждая остановка представляет собой микро-пробуждение.

Специалист уточнил, что бессонница делится на два типа: при первом человеку трудно уснуть, а при втором сон прерывается посреди ночи и заснуть обратно очень тяжело. Кудинов предупредил, что это чаще всего является следствием тревожных расстройств и депрессии. Еще одной причиной может быть так называемый социальный джетлаг, когда человек ложится спать и просыпается в разное время.

Исследователи аналитического центра НАФИ ранее подсчитали, что работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников около 3,5 трлн рублей в год. По данным опроса, россияне в среднем недосыпают четыре дня в неделю. На недостаток сна пожаловались 48% респондентов, а каждый третий из них подсчитал, что его производительность труда снижается на 51–75%.