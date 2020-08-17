Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

https://static.news.ru/photo/5c33112a-e0b8-11ea-884f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал призыв белорусских оппозиционеров о том, что граждане должны продолжать забастовки в республике до тех пор, пока Александр Лукашенко не покинет пост президента.

Ранее глава штаба кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской Мария Мороз обратилась к гражданам страны с призывом устроить всеобщую забастовку. Она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «понимает только язык силы и конкретного экономического ущерба».

Интересно, задача не только снести Лукашенко, но и уничтожить экономику? — поинтересовался российский журналист.

Он намекнул, что эти предприятия не принадлежат Лукашенко, поэтому он лично не понесёт никакого ущерба, передаёт «Царьград».

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы.