Общество

Соловьёв возмутился равнодушием «кремлёвских» СМИ на критику в его адрес

00:02, 09 мая 2020 14
Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Соловьёв возмутился, что «кремлёвские» СМИ никак не отреагировали на шквал критики в его адрес. Журналисты, наоборот, присоединились к травле и разжиганию скандалов вокруг ведущего.

С обвинениями в адрес коллег Соловьёв выступил на своём YouTube-канале. Он заявил, что на его сторону встали только самые преданные друзья, зато некие авторы Telegram-каналов и «часть кремлёвской сетки» продолжают перемывать ему кости.

Последних Соловьёв назвал  «продажными ничтожествами» и «накипью».

Разные барышни, ещё вчера взасос любившие одну кремлёвскую башню... Кто за меня вступается? Так называемая кремлёвская сетка? Да помимо моих друзей, никто. Мало того, часть кремлёвской сетки с радостью подхватывает и подогревает, — иронизирует телеведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв, грозивший расправой спортивному комментатору Василию Уткину, рассказал, когда он в последний раз дрался. По его словам, Уткину пришлось бы несладко в 90-е годы, если бы он тогда говорил то же, что и сейчас.

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