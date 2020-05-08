Соловьёв возмутился равнодушием «кремлёвских» СМИ на критику в его адрес

Владимир Соловьёв возмутился, что «кремлёвские» СМИ никак не отреагировали на шквал критики в его адрес. Журналисты, наоборот, присоединились к травле и разжиганию скандалов вокруг ведущего.
С обвинениями в адрес коллег Соловьёв
Последних Соловьёв назвал «продажными ничтожествами» и «накипью».
Разные барышни, ещё вчера взасос любившие одну кремлёвскую башню... Кто за меня вступается? Так называемая кремлёвская сетка? Да помимо моих друзей, никто. Мало того, часть кремлёвской сетки с радостью подхватывает и подогревает, — иронизирует телеведущий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв, грозивший расправой спортивному комментатору Василию Уткину, рассказал, когда он в последний раз дрался. По его словам, Уткину пришлось бы несладко в 90-е годы, если бы он тогда говорил то же, что и сейчас.
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