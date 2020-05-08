Соловьёв возмутился равнодушием «кремлёвских» СМИ на критику в его адрес

https://static.news.ru/photo/1524b43e-916f-11ea-bbec-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Соловьёв возмутился, что «кремлёвские» СМИ никак не отреагировали на шквал критики в его адрес. Журналисты, наоборот, присоединились к травле и разжиганию скандалов вокруг ведущего.

С обвинениями в адрес коллег Соловьёв выступил на своём YouTube-канале. Он заявил, что на его сторону встали только самые преданные друзья, зато некие авторы Telegram-каналов и «часть кремлёвской сетки» продолжают перемывать ему кости.

Последних Соловьёв назвал «продажными ничтожествами» и «накипью».

Разные барышни, ещё вчера взасос любившие одну кремлёвскую башню... Кто за меня вступается? Так называемая кремлёвская сетка? Да помимо моих друзей, никто. Мало того, часть кремлёвской сетки с радостью подхватывает и подогревает, — иронизирует телеведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв, грозивший расправой спортивному комментатору Василию Уткину, рассказал, когда он в последний раз дрался. По его словам, Уткину пришлось бы несладко в 90-е годы, если бы он тогда говорил то же, что и сейчас.