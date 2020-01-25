https://static.news.ru/photo/89144580-3f7b-11ea-8118-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мнение Познера о России никого не интересует. Для журналиста страна является слишком уродливой, чтобы снимать о ней фильмы, но достаточно красивой, чтобы зарабатывать на ней деньги. Так слова Владимира Познера о проблемах в России и нежелании снимать о ней кино прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

Он напомнил «классическую историю» о разговоре актрисы Фаины Раневской и некоего мужчины, которому не понравилась «Джоконда» Леонардо Да Винчи. Артистка сказала, что полотно много веков восхищало людей. Поэтому теперь «Мона Лиза может сама выбирать, кого восхищать».

Этим рассказом Соловьёв и ответил на высказывания Познера. По словам ведущего, страна ничего не теряет от того, что у журналиста «плохо со зрением».

Познер есть Познер: Россия для него достаточно красива, чтобы получать от нее деньги, но слишком уродлива, чтобы снимать о ней фильмы, — цитирует Соловьёва ФАН.

Как ранее писал NEWS.ru, Познер рассказал, что не будет снимать фильм о России, потому что у него «замылен глаз».

Телеведущий вспомнил, как к нему приехал в гости его родившийся в Германии внук и спросил, почему у дороги стоит кривой столб. Познер признался, что привык к таким видам, поэтому не обращал внимания на кривизну столба. Вместе с тем журналист отметил красоту российской природы и уродливость некоторых городов.