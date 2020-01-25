https://static.news.ru/photo/035adc60-3f1c-11ea-995f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Журналист Владимир Познер рассказал, что не будет снимать фильм о России, потому что у него «замылен глаз».

Телеведущий вспомнил, как к нему приехал в гости его родившийся в Германии внук и спросил, почему у дороги стоит кривой столб. Познер признался, что привык к таким видам, поэтому не обращал внимания на кривизну столба. Вместе с тем журналист отметил красоту российской природы и уродливость некоторых городов.

Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: «Мы боремся за 85-е место с Челябинском» — когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома, — рассказал ведущий.

Также Познер считает, что в России много внимания уделяют второстепенным вопросам, но мало — тому, как живут люди.

Как писал NEWS.ru ранее, российский журналист Владимир Познер прокомментировал петицию православных активистов о лишении гражданства РФ телеведущего Ивана Урганта. Инициативу он назвал несерьёзной и выразил уверенность в том, что лишение российского паспорта Урганту не грозит. Познер добавил, что давно дружит с телеведущим и на отношение к нему не смогут повлиять никакие религиозные движения