Соловьёв призвал к ответу губернатора Свердловской области Телеведущий Соловьёв потребовал от губернатора Куйвашева ответить, поддерживает ли он спецоперацию

Владимир Соловьёв / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал от руководства Свердловской области прямого ответа на вопрос, поддерживает ли оно специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Ранее журналист осудил петицию екатеринбургских студентов, которые потребовали снять со здания одного из университетов букву Z, после чего он назвал город «центром мерзотной либероты». В ответ губернатор Евгений Куйвашев попросил телеведущего «следить за языком».

Я так и не услышал от тех людей, которым задавал вопрос: так вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ. Тем более сейчас, когда такое количество губернаторов вдруг поменяло место работы. Не стесняйтесь заявить свою позицию, — потребовал Соловьёв.

Он также вспомнил о двух других уральцах — Александре Новикове и Антоне Шипулине, которые записывали обращения в защиту Екатеринбурга.

И, кстати, на этот вопрос мне также не ответили те, кто меня критиковал: вы за СВО или против? От барда Новикова до прекрасного спортсмена, а теперь депутата Шипулина. Ну скажите правду, не стесняйтесь. А вот «Сима-ленд» провёл потрясающий концерт — Лепс большой молодец и красавец. Такой Екатеринбург я люблю! — завершил Соловьёв.

В конце апреля телеведущий во время эфира «Соловьёв.Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей», после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком» и заявил, что жители города ждут его приезда, чтобы высказать свою позицию. В следующий раз Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов».