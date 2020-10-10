Соловьёв опубликовал лучшие шутки Владимира Путина за 20 лет

https://static.news.ru/photo/9c8a682a-0bbc-11eb-97e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв собрал лучшие, на его взгляд, шутки президента РФ Владимира Путина, произносимые главой государства во время публичных выступлений.

Видео с подборкой было показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, — пошутил президент на конференции в Петербурге, на которой присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. Так он проиллюстрировал один из своих тезисов.

Первый успешный, по мнению Соловьёва, анекдот про голого еврея российский лидер рассказал в Москве в 2000 году. Другими шутками он делился на международных встречах и в ходе пресс-конференций.

Ранее президент РФ заявил, что в большой политике друзей не должно быть, однако хорошие отношения с коллегами помогают в решении проблем. Он добавил, что если личные отношения не складываются, то это осложняет работу в интересах страны, писал NEWS.ru.