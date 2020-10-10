Путин: в большой политике не может быть друзей

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В большой политике друзей не должно быть, однако хорошие отношения с коллегами помогают в решении проблем. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам президента, это не означает, что запрещено или нежелательно иметь хорошие отношения с коллегами. Напротив, считает Путин, нормальные отношения между людьми всегда способствуют в решении самых сложных проблем. Он добавил, что если личные отношения не складываются, то это осложняет работу в интересах страны.

В случае большой политики речь идёт не о дружбе, а просто о хороших или не очень отношениях.

Человек, который представляет страну, должен думать о её интересах, — глава государства.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что всегда ждёт поздравлений с днём рождения от друзей, детей, внуков, а также о получаемых подарках. По словам главы государства, внуки дарят ему свои рисунки и поделки.

Путину 7 октября исполнилось 68 лет. В числе тех, кто поздравил главу государства была певица и телеведущая Ольга Бузова. Она пожелала российскому лидеру сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям», писал NEWS.ru.