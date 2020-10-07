Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днём рождения

https://static.news.ru/photo/9ace7cbc-088b-11eb-8b18-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина.

Так, в своём Instagram артистка пожелала главе государства сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям».

Всего, что я достигла в России — я добилась при Путине! — написала Бузова в социальной сети.

Певица также подчеркнула, что каждый человек может сделать то же самое — нужно только работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Ранее NEWS.ru писал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

7 октября главе государства исполнилось 68 лет.