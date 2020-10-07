Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днём рождения

Певица Ольга Бузова поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина.
Так, в своём Instagram артистка
Всего, что я достигла в России — я добилась при Путине! — написала Бузова в социальной сети.
Певица также подчеркнула, что каждый человек может сделать то же самое — нужно только работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
Ранее NEWS.ru писал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
7 октября главе государства исполнилось 68 лет.
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