Путин рассказал о подарках от внуков ко дню рождения

https://static.news.ru/photo/e1239130-0bb4-11eb-8fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал, что всегда ждёт поздравлений с днём рождения от друзей, детей, внуков, а также о получаемых подарках.

Я знаю, что если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы государства, внуки дарят ему свои рисунки и поделки.

Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Как писал писал NEWS.ru, в числе тех, кто поздравил главу государства была певица и телеведущая Ольга Бузова. Она пожелала российскому лидеру сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям».