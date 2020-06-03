Соловьёв объяснил уход из ток-шоу своей соведущей

https://static.news.ru/photo/ac7f8846-a591-11ea-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Анна Шафран Фото: shafran_anna/instagram.com

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался об увольнении соведущей в ток-шоу «Полный контакт» Анны Шафран. Он назвал её уход из программы «повышением».

Анна — великолепный журналист. Ей пора уже подумать о ведении собственных авторских программ, — сообщил он в интервью «Ридусу».

В беседе с изданием Анна Шафран подтвердила, что больше не работает с Соловьёвым. Она призналась, что ушла из команды «Полного контакта» из-за разногласий с журналистом по вопросу цифровизации.

Рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнёры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе, — подчеркнула Шафран.

При этом она отметила, что благодарна Соловьёву за весь полученный опыт.

Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёв отказался давать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он назвал его «мерзавцем, продажной сволочью и агентом нацистских украинских спецслужб». В ответ на это Гордон назвал Соловьёва умнейшим человеком, который является «сволочью и подонком».