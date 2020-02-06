https://static.news.ru/photo/29900f42-4910-11ea-b044-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв не хочет давать интервью молодым блогерам или журналистам, потому что ему трудно найти подходящего человека для интересного разговора.

Недавно популярный блогер Юрий Дудь предложил Соловьёву стать новым героем в шоу «Вдудь», которое выходить на его YouTube-канале. Однако телеведущий «России 1» отказался.

Зачем мне они? Дудь — пустой. Он ничего не знает. Даже если 10 или 14 миллионов что-то смотрят — мне на это вообще пополам, — заявил Соловьёв.

Он также назвал его неинтересным человеком.

Кроме того, Ксения Собчак тоже получила отказ от Соловьёва. В этот раз ответ был отрицательным, потому что не было искры, пишет «КП».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв резко ответил на слова Познера об «уродливой» России. «Мнение Познера о России никого не интересует. Для журналиста страна является слишком уродливой, чтобы снимать о ней фильмы, но достаточно красивой, чтобы зарабатывать на ней деньги», — так телеведущий прокомментировал слова Познера о нежелании снимать о России кино.