Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что его начали активнее травить после того, как он назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире «Вести FM».
У меня нет никаких проблем с великим татарским народом, — отметил журналист, добавив, что против слушателя из Татарстана можно завести уголовное дело, так как его сообщения несли в себе недружелюбный характер.
При этом он считает, что травля связана не только с этим инцидентом, но и с осенним обострением у людей, передаёт
Ранее житель Республики Татарстан отправил заявления в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности Соловьёва по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).
Как писал News.ru,Соловьёв раскритиковал участников и организаторов митинга в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Он напомнил протестующим, что любая попытка давления на суд и следствие в демократическом обществе недопустима.
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