https://static.news.ru/photo/f547a372-e612-11e9-b2d0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что его начали активнее травить после того, как он назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире «Вести FM».

У меня нет никаких проблем с великим татарским народом, — отметил журналист, добавив, что против слушателя из Татарстана можно завести уголовное дело, так как его сообщения несли в себе недружелюбный характер.

При этом он считает, что травля связана не только с этим инцидентом, но и с осенним обострением у людей, передаёт argumenti.ru .

Ранее житель Республики Татарстан отправил заявления в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности Соловьёва по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

Как писал News.ru,Соловьёв раскритиковал участников и организаторов митинга в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Он напомнил протестующим, что любая попытка давления на суд и следствие в демократическом обществе недопустима.