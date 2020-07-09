Соловьёв не исключил возможную смерть Родченкова

https://static.news.ru/photo/2b8903b6-c1f2-11ea-8193-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв и комментатор Дмитрий Губерниев порассуждали о судьбе бывшего информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Губерниев заявил, что никто не знает, где находится Родченков. Соловьёв не исключил, что мужчина давно мог умереть.

Я думаю, что его просто уже физически нет, — отметил Соловьёв в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouTube-канале.

Спортивный комментатор поддержал телеведущего. По его словам, вполне возможно, что Родченков умер.

Глава Московской антидопинговой лаборатории сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.

Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.

Россия была отстранена от участия в международных турнирах в декабре 2019 года, а также на четыре года было запрещено их проведение. Родченков положительно оценил это решение исполкома WADA.

Как ранее писал NEWS.ru, в мае 2020 года должна была выйти книга информатора WADA под названием «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».