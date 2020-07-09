Соловьёв не исключил возможную смерть Родченкова

Телеведущий Владимир Соловьёв и комментатор Дмитрий Губерниев порассуждали о судьбе бывшего информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Губерниев заявил, что никто не знает, где находится Родченков. Соловьёв не исключил, что мужчина давно мог умереть.
Я думаю, что его просто уже физически нет, — отметил Соловьёв в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouTube-канале.
Спортивный комментатор поддержал телеведущего. По его словам, вполне возможно, что Родченков умер.
Глава Московской антидопинговой лаборатории сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.
Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.
Россия была отстранена от участия в международных турнирах в декабре 2019 года, а также на четыре года было запрещено их проведение. Родченков положительно оценил это решение исполкома WADA.
Как ранее писал NEWS.ru, в мае 2020 года должна была выйти книга информатора WADA под названием «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».
Добавьте наши новости в избранные источники