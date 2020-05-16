Соловьёв назвал власовцами разместивших фото нацистов к 9 Мая

https://static.news.ru/photo/626e42a0-9782-11ea-88b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с журналистами заявил, что виновных в размещении фото нацистов на сайт «Бессмертного полка» не нужно жалеть. Журналист назвал фигурантов дела «власовцами» и призвал следствие разобраться в их мотивах.

По словам Соловьёва, в этой ситуации не может идти речи о прощении. По поводу самих провокаторов он сказал, что необходимо выяснить, кто этих людей воспитывал, с кем они общаются и кто именно «подбивал» их к размещению фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Соловьёв подчеркнул, что в сообществах в соцсетях были долгие обсуждения, которые привели к инциденту.

Следствие разберётся, была ли провокация организованной. Расследование должно быть очень и очень тщательным. Это власовцы. Никакого прощения тут быть не может, — цитирует Соловьёва KP.RU.

Ранее злоумышленники загрузили на сайт движения «Бессмертный полк» фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Фотография последнего была подписана: «полковник Алексеев В.М.». Также на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.

Как передавал NEWS.ru, трое молодых россиян, разместившие фотографии лидеров нацистской Германии на сайте «Бессмертного полка», во время допроса раскаялись в содеянном.