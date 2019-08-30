https://static.news.ru/photo/6450573c-cccd-11e9-9508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьёв обрушился с нелестными эпитетами в адрес представителей оппозиции, которые в день 15-й годовщины теракта в североосетинской школе подвергли критике российские власти. В социальных сетях они упрекают руководство страны в том, что оно не смогло предотвратить трагедию, и обвиняют в замалчивании обстоятельств, предпосылок и последствий произошедшего.

Теле- и радиоведущий назвал подобные мнения «дикой чушью», от чтения которой «просто желваки ходят».

Откуда они повылезали все эти мрази «с хорошими лицами»? — задался вопросом Соловьёв в Telegram .

Он выразил уверенность, что представители оппозиции не стремятся к правде, а лишь хотят «Россию дерьмом измазать».

Журналист подчеркнул, что о трагедии надо каждый год рассказывать всей стране. Чтобы люди помнили о том, как военные спасали детей и прикрывали их своими телами. Помимо этого, отметил Соловьёв, общество не должно забывать «о чудовищной подлости террористов».

Школа №1 в Беслане была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек — школьники, их родители и учителя. Три дня их держали в начинённом взрывчаткой спортивном зале без еды и воды. Во время штурма погибли или позднее скончались 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 пострадавших, 70 из них — дети.

Ранее News.ru писал, что День знаний в Северной Осетии в связи с 15-й годовщиной трагедии в Беслане перенесён на 4 сентября. 2 и 3 числа пройдут уроки мира и мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.