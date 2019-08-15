https://static.news.ru/photo/1a732346-bf54-11e9-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв во время эфира передачи «Воскресный вечер» рассказал об интервью бывшего руководителям британской службы MI-6 Джона Скарлетта. В тексте шоумен обнаружил планы по развалу России Британией после Пятидневной войны 2008 года.

Соловьёв процитировал слова разведчика о том, что Лондон намеревался захватить Кавказ, после чего прибегнуть к помощи радикальных исламистов для «взрыва» этого региона и Поволжья. Однако интервью, на которое сослался российский телеведущий — фейк. Оно появилось 12 августа 2019 года после годовщины конфликта между Россией и Грузией.

Текст был опубликован на сайте-копии издания The Guardian, в адресе которого букву «i» заменили на турецкую букву «ı» без точки. Западные журналисты быстро установили, что в статье использованы конструкции из русского языка, дословно переведённые на английский. Кроме того, в ней много орфографических и стилистических ошибок, передаёт TJ .

Ранее News.ru писал, что Соловьёв поверил в фейковую новость, опубликованную сатирическим информагентством «Панорама». «Утка» сообщала, что протестующих в Екатеринбурге поддерживает Ельцин Центр.