Сокамерница рассказала о состоянии сбившей троих детей студентки в СИЗО

Сокамерница студентки Валерии Башкировой, сбившей трёх детей на «зебре» в Москве, рассказала о её состоянии в СИЗО. Башкировой предъявлено обвинение, она ждёт начала суда в изоляторе, сообщает KP.RU.

Башкирова сидит в 22-местной камере, но ни с кем из соседок не общается . Одна из сокамерниц рассказала, что студентка находится на грани нервного срыва, плачет уже неделю и отказывается от еды.

Мы все всерьёз боимся, что она с собой что-то сделает. Тут не надо быть психологом, чтобы поставить ей диагноз — депрессия. Уже неделю она плачет по ночам, а днём часами сидит на кровати, закрыв лицо руками. Общаться с нами она не хочет, на все вопросы отвечает одной фразой: «Я не знаю, как жить после этого». С аппетитом у неё тоже беда — от еды отказывается, и только уговорами можно заставить её съесть две ложки похлёбки, — рассказала женщина.

Ещё только попав в СИЗО, Башкирова рассказывала, что не заметила идущую по переходу семью из-за остановившейся справа машины. По словам студентки, она не видела людей, а когда заметила перед капотом коляску, нажала на тормоз, но было уже слишком поздно.

Никто её не оскорбляет, не обижает, наоборот, как самую юную стараемся опекать и поддерживаем как можем. Мне она в дочки годится, к примеру. Но из-за этой её замкнутости пока получается не очень. Вывести её на контакт сложно, — добавила сокамерница студентки.

Арест Башкировой назначен до 16 сентября. Но скорее всего, он будет продлён. Скоро должен начаться суд, который и вынесет 18-летней обвиняемой приговор.

Ранее двух детей, сбитых в Москве студенткой Валерией Башкировой, похоронили в Вологодской области. Пятый канал опубликовал видео с похорон мальчиков.