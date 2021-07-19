Соцзащита заинтересовалась брошенной в московском хостеле девочкой

В Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы сообщили, что подключились к работе с семьёй девочки, брошенной матерью в хостеле. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

19 июля сотрудники соцзащиты пообщались с матерью ребёнка по телефону. Они выяснили, что женщина от девочки не отказывается, готова её забрать из больницы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что семья брошенного ребёнка не стоит на учёте в учреждениях соцзащиты. Проводится проверка по факту неисполнения родительских обязанностей в отношении 11-месячной малышки.

Дальнейшее жизнеустройство девочки и вопрос передачи её матери будет решён после посещения семьи девочки. Родителям предложат социальную и психологическую помощь, — добавляется в сообщении.

Ранее мать бросила своего ребёнка в хостеле в Москве. Девушка написала сообщение отцу малыша, в котором заявила, что теперь «это твои проблемы». Отец малышки тоже отказался от неё. По словам мужчины, у него нет постоянного жилья и стабильной работы.