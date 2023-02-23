Социологи узнали, сколько россиян сочли честным послание Путина Федсобранию ВЦИОМ: 78% россиян сочли честным послание Путина Федсобранию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

78% россиян сочли честным послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, следует из результатов опроса ВЦИОМа. В корне несогласны с ними 9% респондентов, еще 13% затруднились ответить.

Выступление Владимира Путина произвело на участников исследования преимущественно положительное впечатление. По результатам просмотра обращения Президента участники отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей, — говорится в отчете ВЦИОМа.

88% опрошенных заявили, что Путин в выступлении обозначил свою позицию четко и понятно — это рекордный показатель за последние три года. Не согласны с такой точкой зрения и затруднились ответить по 6% респондентов соответственно.

При этом 52% опрошенных сочли выступление Путина интересным, а 30% сообщили, что большая часть послания была для них интересна. Менее позитивные оценки высказали 16% респондентов: 7% сказали, что в целом было неинтересно, а 9% — что была интересна только часть обращения.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян президенту РФ с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 п. п. и составляет 79,1%. Деятельность правительства одобряют 50,5% опрошенных, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,8% респондентов.