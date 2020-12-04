Социологи: более половины россиян доверяют Путину

https://static.news.ru/photo/c70ddce4-3614-11eb-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели социологическое исследование с целью выяснить, сколько россиян доверяет президенту страны Владимиру Путину.

Опрос показал, что главе государства доверяют более половины граждан России (60%), не доверяют ему — 30%, ещё 10% затруднились с ответом.

Также россияне оценили работу президента. Согласно данным исследования, 63% респондентов считают, что Путин, скорее, хорошо работает на своём посту. Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных и 10% не смогли ответить на вопрос, пишет РИА Новости.

В опросе, который проходил 27–29 ноября, приняли участие четыре тысячи человек старше 18 лет. Социологи выходили с ними на связь, используя метод случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.

Ранее были названы самые главные страхи россиян в 2020 году. Как показал соцопрос, в уходящем году граждане боялись роста социальной несправедливости и снижения доходов. В апреле граждан чаще всего беспокоило снижение доходов (72%), в мае — потеря работы (48%). Россияне также опасались, что им не будет оказана бесплатная медицинская помощь или она будет плохого качества.