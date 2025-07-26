Сочные грибы с хрустящей корочкой: такой шашлык понравится даже мясоедам

Сочные грибы с хрустящей корочкой: такой шашлык понравится даже мясоедам

Шампиньоны на мангале — это ароматная закуска с дымным послевкусием, где плотная мякоть грибов пропитывается пряными нотами маринада и приобретает аппетитные подпалины от углей. Такой шашлык понравится даже мясоедам!

Для маринада смешайте 500 г крупных шампиньонов с 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, соком 1 лимона, 3 измельченными зубчиками чеснока, 1 ч. л. паприки и веточкой розмарина. Маринуйте 30 минут — грибы быстро впитывают вкусы. Нанизывайте на шампуры или решетку, жарьте 7–10 минут, переворачивая, пока не появится золотистая корочка.

Готовые грибы получаются сочными внутри, с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом — дымная горчинка идеально сочетается с кисло-сладкими нотками маринада. Подавайте с зеленым соусом из йогурта, укропа и чеснока — это беспроигрышный вариант к шашлыку или самостоятельная вегетарианская закуска.

Ранее стало известно, как приготовить сочный шашлык из свинины на ряженке.