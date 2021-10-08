«Сочнейший фрукт»: политолог – о присуждении Муратову Нобелевской премии

Политолог Армен Гаспарян заявил, что уже давно перестал удивляться Нобелевским премиям мира. Как рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru, он ожидал, что лауреатом станет главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По его словам, с точки зрения борца за западные ценности Муратов – «сочнёйший фрукт».

Я ожидал, что это будет либо Навальный, либо Тихановская. Борцы за демократию, за западные ценности. Муратов с этой точки зрения сочнёйший фрукт, многолетнее освоение грантов, многолетняя борьба за нашу и вашу свободу, по сути ничего не менялось, - отметил Гаспарян.

Как отметил политолог, он помнит, как Нобелевскую премию мира получал Михаил Горбачёв, «который уничтожил страну, смог сделать то, что сделал Гитлер». Потом её получил Барак Обама за то, что, по мнению эксперта, вообще ничего не делал.

Он просто стал президентом, первый афроамериканец стал президентом США, после этого ему дали Нобелевскую премию. После этого у меня вообще никаких вопросов не возникло, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. В комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов стал третьим россиянином, получившим награду. До него премию мира получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.