Сочи принял миллионного туриста

https://static.news.ru/photo/4ac181fc-db1c-11ea-be41-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сочи преодолел курортную отметку в миллион туристов, приехавших в город в течение лета. Как правило, этот рубеж удаётся пересечь намного раньше, однако пандемия коронавируса внесла коррективы.

Миллионным гостем была признана жительница Краснодара Анна Рыжкова. Она приехала на курорт с мужем и двумя детьми, сообщили в пресс-службе мэрии. У входа в отель семью встречали представители администрации города, руководители отеля и анимационная команда. В торжественной обстановке были вручены памятные подарки.

Сейчас в Сочи отдыхают порядка 220 тысяч человек.

В мэрии заверили, что организовали тщательный мониторинг, который позволяет ежедневно анализировать количество прибывающих туристов. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, ведётся учёт и всех въезжающих на территорию курорта людей.

Одним из главных условий в городской администрации назвали неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора со стороны всех объектов санаторно-курортной отрасли.

Ранее Сочи стал одним из лидеров антирейтинга по числу заражений коронавирусом. Всплеск инфицирований в Краснодарском крае был зафиксирован во второй половине июля.

Несмотря на то, что открыт курортный сезон, а на пляжах полно народа, в регионе крае до 21 августа действует режим повышенной готовности. Тем не менее с июля сняты основные ограничения на работу объектов торговли, предприятий общественного питания, гостиниц и пассажирские перевозки. Помимо этого, разрешена работа фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Возобновлена работа детских садов, открыты парки и скверы.

Для людей старше 65 лет, а также для больных хроническими заболеваниями действует режим самоизоляции. Кроме того, власти рекомендуют гражданам при посещении общественных мест и в транспорте соблюдать масочный режим, однако тех, кто пользуется средствами индивидуальной защиты, крайне мало.

Как писал NEWS.ru, рекордный рост числа заражений коронавирусом в Краснодарском крае специалисты объяснили пренебрежительным отношением жителей и гостей региона к элементарным правилам индивидуальной защиты.