Собянина просят изменить правила выгула собак при самоизоляции

Российская кинологическая федерация обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой изменить требования по выгулу домашних животных не далее 100 метров от дома во время режима самоизоляции.
Кинологи просят пересмотреть норматив и разрешить выгуливать собак в пределах района в тех случаях, когда другого места для выгула в окрестностях нет,
По словам президента РКФ Владимира Голубева, если оставить право гулять с собакой в пределах границ района, придерживаясь привычных маршрутов и при этом строго соблюдая дистанцию и не собираясь группами, это не создаст дополнительных рисков для жизни и здоровья москвичей.
Ранее задержанный на Патриарших прудах во время выгула собаки москвич Иисус Воробьёв рассказал свою версию инцидента и объяснил, почему вступил в перепалку со стражами порядка, писал NEWS.ru.
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