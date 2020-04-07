Собянина просят изменить правила выгула собак при самоизоляции

https://static.news.ru/photo/661a632e-78d9-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская кинологическая федерация обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой изменить требования по выгулу домашних животных не далее 100 метров от дома во время режима самоизоляции.

Кинологи просят пересмотреть норматив и разрешить выгуливать собак в пределах района в тех случаях, когда другого места для выгула в окрестностях нет, пишет РИА Новости.

По словам президента РКФ Владимира Голубева, если оставить право гулять с собакой в пределах границ района, придерживаясь привычных маршрутов и при этом строго соблюдая дистанцию и не собираясь группами, это не создаст дополнительных рисков для жизни и здоровья москвичей.

Ранее задержанный на Патриарших прудах во время выгула собаки москвич Иисус Воробьёв рассказал свою версию инцидента и объяснил, почему вступил в перепалку со стражами порядка, писал NEWS.ru.