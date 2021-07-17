Собянин заявил об эффективности вакцины против нового штамма COVID

Вакцинация от коронавируса помогает, несмотря появление нового штамма «дельта». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Как рассказал градоначальник, власти имеют точную информацию до последнего человека, сколько из числа привитых заболели, как тяжело проходит болезнь и скольким из них потребовалась госпитализация.

Это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания, — сказал он.

Ранее российский вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от штамма «дельта» примерно на 90%. Он объяснил, что разница в защите от исходного вируса и от его индийского варианта невелика.

Другой эксперт — директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович — не смогла точно сказать, насколько сильно «Спутник V» или любая другая вакцина защищают от штамма «дельта», потому что пока ведутся исследования на эту тему.