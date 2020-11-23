Собянин заявил о «сглаживании» числа новых случаев COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/c34e4512-2d9a-11eb-b238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение прошедших 14 дней на территории России происходит процесс «сглаживания» распространения коронавирусной инфекции нового типа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным на 23 ноября, за сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из больницы были выписаны 16 002 человека. Скончался 361. Общее число заразившихся в России составило 2 144 502 человека, излечились за всё время пандемии 1 611 445, умерли 36 540 россиян. В Москве за прошедшие сутки выявили 6866 новых случаев заражения. В общей сложности за время пандемии в городе коронавирусом заразились 560 579 человек.

По словам Собянина, процесс «сглаживания» наблюдается последние две недели.

За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%, — цитирует политика РИА Новости.

По сравнению с весной текущая ситуация с коронавирусом в Москве носит более продолжительный, но контролируемый характер, зая влял Собянин. На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 он также отметил, что за счёт этой контролируемости обеспечивается стабильная работа городской системы здравоохранения, писал NEWS.ru.