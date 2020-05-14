Собянин надеется, что вспышки COVID-19 после майских праздников не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что новой вспышки коронавируса после майских праздников не случится.
Надеюсь, что этого не будет в силу того, что даже в праздничные дни у нас количество людей, которые перемещались по городу, было примерно такое же, как и в будние дни, —
цитируетСобянина «Интерфакс».
По словам градоначальника, окончательные выводы о влиянии майских праздников на ситуацию с пандемией можно будет сделать только через несколько недель.
Эффект от майских праздников будет виден не сегодня и не завтра, скажем так, через неделю — другую, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал о другом заявлении Собянина. По его словам, масочный режим уменьшит распространение коронавируса.
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