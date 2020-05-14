Собянин надеется, что вспышки COVID-19 после майских праздников не будет

https://static.news.ru/photo/6f6d8ca6-95fa-11ea-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что новой вспышки коронавируса после майских праздников не случится.

Надеюсь, что этого не будет в силу того, что даже в праздничные дни у нас количество людей, которые перемещались по городу, было примерно такое же, как и в будние дни, — цитирует Собянина «Интерфакс».

По словам градоначальника, окончательные выводы о влиянии майских праздников на ситуацию с пандемией можно будет сделать только через несколько недель.

Эффект от майских праздников будет виден не сегодня и не завтра, скажем так, через неделю — другую, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал о другом заявлении Собянина. По его словам, масочный режим уменьшит распространение коронавируса.