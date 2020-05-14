Собянин заявил, что масочный режим уменьшит распространение коронавируса

https://static.news.ru/photo/cca66ada-95f7-11ea-b87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный и перчаточный режим в столице должен уменьшить риск распространения коронавируса и обеспечить безопасный выход людей на работу.

Сотни тысяч людей стали активно перемещаться по городу и контактировать друг с другом. В противовес этому, чтобы сохранить эту стабильность, мы ужесточили режим с индивидуальной защитой граждан, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин также отметил, что в Москве снижается число госпитализаций коронавирусных больных, находящихся в тяжёлом состоянии, уменьшается нагрузка на стационары. Динамика заражения коронавирусом в период майских праздников должна проявиться только через две недели, но мэр Москвы выразил надежду на благоприятный исход.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Собянин сообщил, что жители столицы с 15 мая смогут сдать скрининг на антитела к коронавирусной инфекции. Кровь для тестирования можно будет сдать в 30 взрослых поликлиниках. Примерно 70 тыс. москвичей будут ежедневно получать приглашение на бесплатный анализ. Результаты скрининга будут подводиться каждый день. Данные будут публиковаться на портале mos.ru.