Собянин объяснил процедуру массового скрининга на антитела к СOVID-19

https://static.news.ru/photo/69cc2a9a-95ec-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Жители столицы с 15 мая смогут сдать скрининг на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета — тестирование (скрининг) жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, — говорится на сайте мэра.

Кровь для тестирования можно будет сдать в 30 взрослых поликлиниках. Примерно 70 тыс. москвичей будут ежедневно получать приглашение на бесплатный анализ. Результаты скрининга будут подводиться каждый день. Данные будут публиковаться на портале mos.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, за время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию, сообщает Роспотребнадзор. Уточняется, что 225 тысяч тестов было проведено за минувшие сутки, под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тысяч человек.