Собянин утвердил обязательный мониторинг заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3d4ef52e-7508-11ea-88fd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице будет осуществляться электронный мониторинг местоположения заражённых коронавирусом и проживающих с ними лиц.

Обязать граждан с наличием новой коронавирусной инфекции и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения, — говорится в документе, который был опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд из города и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели более, чем в половине регионов страны.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы решили пока не вводить пропускной режим. К этому вопросу они вернутся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.