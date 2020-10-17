Собянин считает «неприемлемым» введение комендантского часа из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/382c058c-11d4-11eb-8229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными» такие «крайние меры», как введение комендантского часа и запрета на передвижения из-за коронавируса.

По его словам, соблюдение принятых в столице мер по борьбе с с распространением заболевания должно помочь не допустить тотального локдауна. При этом не исключаются дальнейшие точечные ограничительные меры.

Нынешняя неделя принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удаётся взять под контроль, — написал градоначальник в своём блоге.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин сообщил, что меры, которые столичные власти вводят в отношении лиц старше 65 лет и школьников в условиях пандемии, должны помочь в достаточной мере замедлить темпы распространения коронавируса, чтобы не пришлось вводить масштабные жёсткие ограничения.