Собянин отверг идею о скором возвращении Москвы к полноценной жизни

https://static.news.ru/photo/3eed77e4-904b-11ea-948f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва вряд ли сможет в ближайшее время вернуться к полноценной жизни. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что время выхода из самоизоляции будет определяться поведением самих москвичей.

Не хочу загадывать на будущее, но моё мнение, всё-таки нам не скоро ещё придётся вернуться к полноценной, на сто процентов реальной жизни без всяких ограничений, — цитирует его РИА Новости.

За прошедшие сутки в Москве коронавирусом заболели 6703 человека. Жертвами инфекции стали 39 пациентов. Всего в Москве за всё время было зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Излечились 9227 пациентов, умерли 905 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы обяжут жителей носить маски и перчатки в общественном транспорте. Такой режим начнёт действовать с 12 мая.