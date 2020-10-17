Собянин рассказал о важности ограничений для школьников и пенсионеров

https://static.news.ru/photo/0a95d0e6-110f-11eb-b1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меры, которые власти Москвы вводят в отношении лиц старше 65 лет и школьников в условиях пандемии, должны помочь в достаточной мере замедлить темпы распространения коронавируса, чтобы не пришлось вводить масштабные жёсткие ограничения, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Первая группа 65+ — это около 2 млн человек. Если взять хронически больных, те, которые младше 65, то их около 600 тыс. Школьников миллион. Полмиллиона — школьники с 6-го по 11-й класс. Если взять эти группы и каким-то образом снизить их передвижение, контакты, то мы, вполне возможно, добьёмся положительного результата, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее московские власти рекомендовали пожилым людям старше 65 лет, а также хронически больным горожанам воздержаться от выхода на улицу без острой необходимости в условиях нового подъёма заболеваемости COVID-19.

NEWS.ru писал, что московских школьников 6–11-х классов, которые находятся на дистанционном обучении, призвали воздержаться от контактов со старшими родственниками и друзьями из-за риска заражения.