Общество

Собянин рассказал о ходе бесплатного тестирования на антитела к COVID-19

18:25, 19 мая 2020
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о тестировании жителей столицы на антитела к коронавирусу. По его словам, анализы сдали больше 10 тысяч человек.

Он отметил, что каждые три-четыре дня по случайной выборке приглашение на тестирование отправляют 70 тысяч приглашений. В настоящий момент анализируются результаты первых 10 тысяч анализов.

Мы начали самый масштабный эксперимент в мире по скрининговым исследованиям, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, переболевшие атипичной пневмонией в 2003 году оказались потенциально невосприимчивы к вирусу — возбудителю COVID-19, следует из опубликованного в Nature совместного исследования учёных из Швейцарии и США.

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