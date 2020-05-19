Собянин рассказал о ходе бесплатного тестирования на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/75f0bbc2-99e5-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о тестировании жителей столицы на антитела к коронавирусу. По его словам, анализы сдали больше 10 тысяч человек.

Он отметил, что каждые три-четыре дня по случайной выборке приглашение на тестирование отправляют 70 тысяч приглашений. В настоящий момент анализируются результаты первых 10 тысяч анализов.

Мы начали самый масштабный эксперимент в мире по скрининговым исследованиям, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, переболевшие атипичной пневмонией в 2003 году оказались потенциально невосприимчивы к вирусу — возбудителю COVID-19, следует из опубликованного в Nature совместного исследования учёных из Швейцарии и США.