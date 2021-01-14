Собянин рассказал, когда в Москве улучшится ситуация с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d2668e18-567d-11eb-acf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что эпидемиологическая обстановка в городе, связанная с коронавирусом, улучшится к концу января.

В январе должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через две-три недели. До конца января должны увидеть какую-то позитивную динамику, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин заявил, что вакцинацию от коронавируса в Москве прошли около 140 тысяч человек. Прививочная кампания в столице началась 5 декабря. Список категорий граждан, кому рекомендовано пройти процедуру, постоянно расширяется.

По мнению доктора медицинских наук, иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, иммунная прослойка против COVID-19 в столице уже занимает значительное место. По его словам, вирусу становится всё сложнее распространяться среди местных жителей. Жемчугов также обратился к столичному Роспотребнадзору с призываом обнародовать показатели тестов на антитела. Специалист уточнил, что это позволит выяснить, какой процент москвичей имеет защиту от коронавируса.

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5893 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Москве с начала пандемии выявили 877 428 заболевших, писал NEWS.ru.