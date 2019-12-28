Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как ему удаётся сохранять прекрасную физическую форму.
Я не позволяю себе много любимых блюд, позволяю себе их иногда, в том числе в Новый год. И, конечно, надо заниматься физкультурой, спортом. Если это возможно, значит, будешь точно в хорошей форме, — отметил градоначальник.
По его словам, он редко позволяет себе любимые пироги,
Как ранее писал NEWS.ru, Собянин не планирует вводить платный въезд на территорию столицы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен