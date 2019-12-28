Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как ему удаётся сохранять прекрасную физическую форму.

Я не позволяю себе много любимых блюд, позволяю себе их иногда, в том числе в Новый год. И, конечно, надо заниматься физкультурой, спортом. Если это возможно, значит, будешь точно в хорошей форме, — отметил градоначальник.

По его словам, он редко позволяет себе любимые пироги, передаёт агентство «Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, Собянин не планирует вводить платный въезд на территорию столицы.

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