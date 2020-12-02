Собянин продлил дистанционное обучение в школах до конца второй четверти

https://static.news.ru/photo/faec60b8-34b0-11eb-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дистанционное обучение для старших классов московских школ будет продлено «до окончания второй четверти». Об этом сообщается в указе столичного градоначальника Сергея Собянина.

Заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти, — говорится в указе мэра.

Ранее дистанционное обучение для учеников 6-11 классов планировалось завершить 6 декабря.

Собянин распорядился внести изменения в указ от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», заменив в документе слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, в настоящий момент из-за пандемии коронавируса на территории России более 275 тысяч школьников продолжают обучаться в дистанционном формате .

10 ноября на сайте мэра Москвы был опубликован указ, согласно которому студенты московских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение на период с 13 ноября по 15 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев заявил, что дистанционное образование приведёт не только к падению уровня знаний у школьников, но и нанесёт серьёзный урон их здоровью, сделает их горбатыми и «подслеповатыми».