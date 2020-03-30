https://static.news.ru/photo/2f22bd5c-726d-11ea-a65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа следует привлекать частные клиники. Медицинские учреждения могут помочь правительству не только в непосредственном лечении больных, но и в развёртывании дополнительной сети коек.

Данную инициативу Собянин озвучил 30 марта на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Московский мэр, обращаясь к премьер-министру страна Михаилу Мишустину, подчеркнул, что мобилизация здравоохранения для борьбы с COVID-19 касается как региональных, так и федеральных учреждений.

Более того, я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам, чтобы мы проработали сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь, — приводит ТАСС слова Собянина.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным на 30 марта, составляет 1836 человек. От инфекции скончались девять россиян, выздоровели 66.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно 20% жителей Москвы игнорируютпризывы руководства города к самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Поэтому столичные власти решили ввести дополнительные ограничительные меры.