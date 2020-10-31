Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в Москве не ухудшится

Меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа, которые были приняты на территории Москвы, уже показали свою эффективность. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что результат принятых мер позволяет надеяться на то, что ситуация с пандемией COVID-19 в городе не будет ухудшаться.
При этом, как сказал Собянин, на обстановку в столице, связанную с уровнем заболеваемости граждан, влияет также ряд сторонних факторов, например сезонные подъём гриппа и ОРВИ.
Меры по противодействию распространению коронавируса показали свою эффективность. Они дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться, — заявил мэр в эфире телеканала «Россия 1».
Как ранее передавал NEWS.ru, власти Москвы не будут вводить дополнительные противоэпидемические жёсткие меры, как в Европе, заявил Собянин. Столичный градоначальник считает, что в городе можно обойтись без этого.