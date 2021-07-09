Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве смертельно опасной

Ситуация с коронавирусом остаётся смертельно опасной для многих москвичей, несмотря на внешнее улучшение. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остаётся крайне сложной, тяжёлой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной. Поэтому, конечно, надо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, во-первых, а во-вторых, конечно, максимально пройти вакцинацию, — сообщил он.

Сoбянин добавил, что в столице ежедневно госпитализируют около 1,7 тысячи тяжёлых и очень тяжёлых бoльных COVID-19. При этом около 110 тысяч человек в день в городе прививаются от корoнавируса. В ближайшее время число привитых может достичь 3,5 млн, рассказал мэp.

Ранее Собянин заявил, что число получивших хотя бы первый компонент одной из прививок превышает 2,7 млн человек. Тогда он сообщил, что ежедневно защиту от вируса в столице получают 60–70 тысяч человек.