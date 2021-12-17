Мэр Москвы Сергей Собянин назвал стоимость лечения от COVID-19 в стационаре. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что в среднем на каждого пациента тратится около четверти миллиона рублей. При этом градоначальник заметил, что стоимость лечения тяжелобольных и пациентов с лёгкой формой заболевания, конечно, разнится.

Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты. Если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч рублей на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре, — уточнил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что жители Москвы сейчас могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу, а если новые меры потребуются, о них объявят заблаговременно.

По словам Собянина, в городе принимаются достаточно жёсткие решения только тогда, когда идёт плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости. Градоначальник добавил, что в Москве всегда готовятся к худшему варианту развития, но «мечтают о лучшем». Столичный мэр напомнил, что свободных коек для больных коронавирусом в мегаполисе всегда хватало.

По данным на 19 декабря, в РФ за сутки выявлено 27 967 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 10 214 790, однако число умерших от заболевания снизилось. Накануне, 18 декабря, было выявлено 1076 летальных исходов. 19 ноября их количество уменьшилось до 1023 человек за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.