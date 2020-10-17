Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

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Проверки бизнеса в Москве на соблюдение противоэпидемиологических мер не являются «разовой акцией». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, власти города намерены сохранить проверки до конца эпидемии коронавируса. Как отметил Собянин в своём блоге, власти обязательно будут жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер. Бизнес должен...