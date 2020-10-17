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Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

09:24, 19 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая вакцинация от COVID-19 стартует в столице уже зимой 2020 года, сообщил глава города Сергей Собянин.

Мэр отметил, что крупные партии вакцины город получит в ноябре.

В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнём массовую вакцинацию населения, — говорится в блоге градоначальника.

Мэр отметил, что массовое вакцинирование станет окончательной победой над пандемией.

Как писал NEWS.ru ранее, проверки бизнеса в Москве на соблюдение противоэпидемиологических мер не являются «разовой акцией». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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