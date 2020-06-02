Собянин назвал срок завершения реставрации Северного речного вокзала

https://static.news.ru/photo/47aeddca-a4c1-11ea-aae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Реставрацию Северного речного вокзала в Москве планируют завершить ко Дню города, рассказал Сергей Собянин во время визита на строительную площадку. Праздник отмечают ежегодно в начале сентября.

Градоначальник отметил, что масштабную реконструкцию возобновили, несмотря на перенос сроков, и всё будет готово в соответствии с графиком, пишет «Москва 24».

Чиновник добавил, что на объекте обновят заброшенную набережную, модернизируют очистные сооружения, подведут электричество к подъезжающим кораблям, «чтобы в Москву-реку ничего не пришлось сбрасывать и чтобы это была экологически чистая зона».

Площадь трёхэтажного здания вокзала составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Реконструкция идёт с 2018 года. В порядок приведут уникальный интерьер. Например — башенные часы XVIII-XIX веков, фарфоровые медальоны у главного входа, звезду на шпиле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава экспертного совета Русской православной церкви (РПЦ) по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил, что РПЦ решила судьбу мозаики с изображением Иосифа Сталина в Главном храме Вооружённых сил РФ.