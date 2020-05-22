Собянин: Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом

Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом, который разворачивался в ряде других мегаполисах мира, заявил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, столичные власти смогли стабилизировать ситуацию.
И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо, — сказал он во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Собянин уточнил, что число вновь выявляемых заражённых COVID-19 снизилось в два раза — с шести до трёх тысяч, а количество поступающих за сутки в городские больницы тяжелых больных уменьшилось тоже в два раза — с 2100 до тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Никита Джигурда заявил о намерении судиться с мэром Москвы. Градоначальник, по его мнению, повинен в сговоре с теневыми мировыми элитами, которые якобы выдумали несуществующую эпидемию коронавируса.
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