Собянин: Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f874b22e-9c29-11ea-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом, который разворачивался в ряде других мегаполисах мира, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти смогли стабилизировать ситуацию.

И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо, — сказал он во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Собянин уточнил, что число вновь выявляемых заражённых COVID-19 снизилось в два раза — с шести до трёх тысяч, а количество поступающих за сутки в городские больницы тяжелых больных уменьшилось тоже в два раза — с 2100 до тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Никита Джигурда заявил о намерении судиться с мэром Москвы. Градоначальник, по его мнению, повинен в сговоре с теневыми мировыми элитами, которые якобы выдумали несуществующую эпидемию коронавируса.