Собянин: Москва занимает первое место в мире по уборке снега

Москва занимает лидирующие позиции в мире по количеству убранного и вывезенного снега. Мегаполис располагает 10 тысячами единиц снегоуборочной техники. Полная уборка улиц после снегопада занимает три-пять дней, при этом сразу принимаются экстренные меры для функционирования транспортной системы, приводит РИА Новости слова мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее столицу и ряд российских регионов накрыли снегопады.

Насчёт ещё быстрее: можно, конечно, снежинки и на лету ловить, но сегодня Москва с точки зрения количества убранного и вывезенного снега и сроков — номер один в мире, — сказал Собянин, отвечая на вопрос, планируются ли дополнительные закупки техники для увеличения скорости уборки снега в Москве.

Он отметил, что снегоуборочная техника приводится в действие сразу после снегопада. При этом, по словам градоначальника, зимой в столице нельзя обойтись без реагентов, которые необходимы для функционирования транспортной системы.

Это, знаете, не может быть отложено на завтра, это должно быть сделано сегодня и сейчас​. Для полной уборки после снегопада нам требуется от 3 до 5 дней, но то, что необходимо для обеспечения нормального функционирования города, мы делаем незамедлительно. И техники в городе, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой, — подчеркнул мэр.

Собянин также заявил, что Москва полностью подготовилась к предстоящей зиме. По словам мэра, системы начали готовиться к отопительному сезону ещё летом, поэтому сейчас всё работает в плановом режиме.

Ранее ряд регионов России, включая столицу и область, накрыли мощные снегопады. Температура воздуха в Москве опустилась ниже нуля. В МЧС объявили о «жёлтом» уровне погодной опасности из-за сильного снегопада, сопровождавшегося порывами ветра до 20 м/с. Все городские хозяйственные службы были приведены в режим повышенной готовности.