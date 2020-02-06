https://static.news.ru/photo/8d20333e-48ed-11ea-aee8-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и телеведущая Ксения Собчак стала зачинщицей ссоры с женщинами. На этот раз досталось главному редактору RT Маргарите Симоньян и блогеру Кристине Потупчик.

Началось всё с того, что Потупчик разместила в Instagram фотографию, на которой она позирует в компании Симоньян и её супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. После этого анонимный telegram-канал «Бабская курилка» опубликовал пост, в котором главреда RT и блогера раскритиковали по национальному признаку. Потупчик очень не понравилось, как о них с Симоньян высказались и сразу же написала об этом на своей личной странице.

В дискуссию после этого вмешалась и Собчак. Она заявила, что обе женщины на самом деле манипулируют информационным пространством. Телеведущая уверена, что Симоньян и Потупчик так отреагировали, чтобы вновь «стать жертвами» и переманить общественность на свою сторону.

Начало любого зла — запреты. Гораздо лучше перетерпеть и пройти мимо забора с нецензурной надписью, чем все заборы превратятся в RT, — также отметила Собчак.

За это она получила шквал негатива от пользователей Сети. Ксению Анатольевну обвинили в поддержке национализма и напомнили, что она при такой позиции ещё и баллотировалась в президенты России. Досталось Собчак и за критику женщин старше 40 лет. Телеведущая при этом ответила, что её как обычно не так поняли, а на критику телеведущая реагирует абсолютно спокойно.

Как писал NEWS.ru, ранее супруг Собчак режиссёр Константин Богомолов стал новым героем передачи Владимира Познера. Журналист высмеял интервью руководителя Театра на Малой Бронной, которое он впервые в этом статусе дал своей жене.